В России повысят охват ранней помощью для профилактики детской инвалидности

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к этой работе привлекут 35 тыс. специалистов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Система ранней помощи, направленная на профилактику детской инвалидности, охватит в 2023 году 260 тыс. детей, к этой работе привлекут 35 тыс. специалистов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Для профилактики детской инвалидности продолжается развитие системы ранней помощи детям и их семьям. В 2022 году такими услугами охвачены более 255 тыс. детей в возрасте до трех лет. В 2023 году планируем 260 тыс., и к этой работе будут привлечены 35 тыс. специалистов", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

Голикова напомнила, что правительство утвердило концепцию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей с инвалидностью, а также план ее реализации. Документ рассчитан на период до 2025 года. В Свердловской и Тюменской областях также запущен пилотный проект для отработки комплексного подхода к реабилитации детей с инвалидностью, добавила вице-премьер. По ее словам, также в Госдуму внесен законопроект, направленный на установление системы комплексной реабилитации по всей стране и охвата всех детей с инвалидностью качественными реабилитационными услугами.