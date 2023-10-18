18 октября, 10:56,
обновлено 18 октября, 11:22

В России прорабатывают изменения в указ президента о многодетных семьях

Михаил Джапаридзе/ ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на меры, предусмотренные указом "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", регионы в 2022 году потратили 60,6 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает изменения в указ президента "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сейчас в соответствии с поручением главы государства мы прорабатываем изменения в указ, который датирован началом 90-х годов, 431 указ, который определил некий набор льгот для многодетных семей, который объективно в разной степени реализуется субъектами. Наверно, это продиктовано их уровнем бюджетной обеспеченности", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

По ее словам, на меры, предусмотренные указом "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", регионы РФ в прошлом году потратили 60,6 млрд рублей. "Еще 38 млрд [рублей] - сейчас, за семь месяцев 2023 года. Сейчас работаем над указом, [готовим] доклад президенту, дальше будет решение президента по поводу того, как нормативно этот вопрос регулировать", - добавила она. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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