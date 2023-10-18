Число заявок от соотечественников из Латвии на переезд в Псков удвоилось за год

Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, это связано с тем, что люди на территории этого европейского государства не ощущают себя в безопасности

ПСКОВ, 18 октября. /ТАСС/. Количество заявок от проживающих в Латвии российских соотечественников на переселение в Псковскую область за последний год увеличилось в два раза, на данный момент власти региона зарегистрировали 200 таких обращений. Это связано с тем, что люди на территории этого европейского государства не ощущают себя в безопасности, заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая на пленарном заседании Псковского международного медиафорума средств массовой информации "СМИ в условиях многополярного мира".

"Только в этом году к нам поступило более 200 заявок из Латвии по программе переселения соотечественников, год назад их было в два раза меньше. Растет число заявок из Эстонии, из Литвы, о чем это говорит? О том, что люди не чувствуют себя там комфортно, не ощущают себя в безопасности. И, несмотря на глубокую русофобию, несмотря на мощнейшую пропаганду ненависти в адрес России, они начинают стремиться домой, понимая, что там [в странах проживания] они стали людьми второго сорта, - сказал Ведерников. - И только те, кто сохранил связь с русскоязычным сегментом медиаполя, сумели сориентироваться".

Четвертый Псковский международный медиафорум "СМИ в условиях многополярного мира" проходит в Пскове 18 октября. На единой дискуссионной и образовательной площадке встретятся почти 200 представителей регионального и федерального медиасообщества: журналисты, сотрудники пресс-служб и специалисты по связям с общественностью, руководители телеканалов, а также международные эксперты из Латвии, Литвы, Эстонии и Республики Беларусь. Впервые в работе Псковского медиафорума принимают участие руководители информационных блоков правительств Северо-Западного федерального округа.