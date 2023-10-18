Голикова сообщила о нехватке 11 тыс. учителей в России

По словам вице-премьера, продолжается модернизация системы оплаты труда педагогических работников

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские власти видят нехватку учителей в России, она оценивается приблизительно в 11 тыс. человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Что касается нехватки [учителей в России], мы знаем, мы ее видим. Она оценивается приблизительно в 11 тыс. человек. Соответствующую работу по этому ведем, в том числе по средствам реализации проекта "Земский учитель". Вы знаете этот проект, 5 тыс. человек уже привлечены в профессию", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

По словам вице-премьера, продолжается модернизация системы оплаты труда педагогических работников.

Голикова также уделила внимание на организацию питания в школах. Она отметила, что на эти цели в 2024 году предусмотрено около 72,4 млрд рублей. "Я тоже в своем выступлении сказала, что мы только-только к 1 сентября 2023 года завершили работу по всем территории страны по готовности пищеблоков к организации питания для начальной школы", - заключила она.