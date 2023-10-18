В "Технограде" на ВДНХ подготовили онлайн-курс для соискателей

Вебинары будут проходить с 25 по 27 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вебинары, посвященные эффективному поиску работы, подготовили в "Технограде" на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

"Познакомиться с особенностями современного рынка труда, подготовиться к собеседованиям и увеличить свои шансы на получение желаемой должности смогут слушатели дистанционного курса "Из соискателя в сотрудники". Его подготовили в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Программа состоит из трех вебинаров, посвященных эффективному и грамотному поиску работы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что они будут проходить с 25 по 27 октября с 14:00 до 15:00. Обучение бесплатное. Чтобы стать участников курса, нужно зарегистрироваться. Занятия проведет карьерный консультант центра развития карьеры "Технограда" Ксения Козлова.

В частности, на первом вебинаре слушателей познакомят с разными видами резюме. Консультант расскажет, как составить анкету, что обязательно нужно указывать и на чем лучше не акцентировать внимание потенциального работодателя.