В центре Анкары прошел митинг в поддержку Палестины

В нем приняли участие несколько сотен человек

АНКАРА, 18 октября. /ТАСС/. Митинг в поддержку Палестины прошел в центре турецкой столицы на фоне обострения палестино-израильского конфликта, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Желающие поддержать палестинцев собрались возле мечети Коджатепе в 13:00 мск по инициативе Платформы солидарности палестинскому народу. В митинге приняли участие несколько сотен человек. Многие пришли с флагами Турции и Палестины.

Митингующие выкрикивали антиизраильские лозунги и призывы к мировому сообществу поддержать граждан Палестины.