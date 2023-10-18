18 октября, 11:16
Палестино-израильский конфликт

В центре Анкары прошел митинг в поддержку Палестины

© Денис Соловых/ ТАСС

В нем приняли участие несколько сотен человек

АНКАРА, 18 октября. /ТАСС/. Митинг в поддержку Палестины прошел в центре турецкой столицы на фоне обострения палестино-израильского конфликта, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Желающие поддержать палестинцев собрались возле мечети Коджатепе в 13:00 мск по инициативе Платформы солидарности палестинскому народу. В митинге приняли участие несколько сотен человек. Многие пришли с флагами Турции и Палестины.

Митингующие выкрикивали антиизраильские лозунги и призывы к мировому сообществу поддержать граждан Палестины. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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