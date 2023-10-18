18 октября, 11:40
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане заявили, что задержанные из Карабаха не жалуются на условия содержания

Омбудсмен страны Сабина Алиева сообщила, что власти обеспечили для задержанных перевод документов на родной для них язык

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Задержанные представители бывших властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) не имеют жалоб на условия содержания. Об этом сообщила ТАСС омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева на полях проходящей в Москве VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".

"Я в рамках своего мандата очень часто провожу мониторинг пенитенциарных учреждений, в том числе и в рамках этих посещений я встретилась с этими лицами. Жалоб на условия содержания у них нет. Им было предоставлено незамедлительное право связаться с семьей, они воспользовались этим правом. Предоставлены услуги адвоката. Ряд из них пользуются услугами адвокатов, нанятых членами их семьи, другие обеспечены адвокатами за счет государства", - сказала она.

По ее словам, власти Азербайджана обеспечили для задержанных перевод документов на родной для них язык. "Мы предоставили необходимую им документацию: как европейскую конвенцию, так и другие международные документы для возможности их ознакомления со своими правами. Вопросы медицинского обслуживания, содержания, питания - жалоб у них не было. Ряд из них просили очки, книги на родном для них языке. Все эти условия были для них созданы", - подчеркнула Алиева.

По последним данным, азербайджанские власти задержали в Нагорном Карабахе бывшего госминистра непризнанной республики Рубена Варданяна, трех бывших президентов НКР - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, спикера парламента Давида Ишханяна, бывшего главу МИД Давида Бабаяна, экс-командующего армией генерала-лейтенанта Левона Мнацаканяна и экс-начальника штаба армии Давида Манукяна. Армения ранее обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан освободить задержанных. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация