Единороссы по народной программе отремонтировали в Луганске более 30 км дорог

Глава администрации города Манолис Пилавов сообщил, что в отремонтированных зданиях появились отвечающие современным требованиям офисы МФЦ

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Свыше 30 км дорог на 10 улицах Луганска Луганской Народной Республики (ЛНР) отремонтировано с начала года в рамках народной программы партии "Единая Россия". Об этом сообщил секретарь местного отделения "Единой России", глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

"В рамках реализации народной программы в 2023 году в столице республики проделаны масштабные работы, особенно это касается модернизации сферы ЖКХ, улучшения внешнего облика города. Так, было отремонтировано свыше 30 км асфальтового покрытия на 10 улицах; заменено более 17 тыс. погонных метров сетей холодного водоснабжения и водоотведения, почти 24 тыс. погонных метров - сетей централизованного отопления", - цитирует Пилавова пресс-служба луганского реготделения единороссов в Telegram-канале.

Пилавов рассказал, что с начала года по народной программе единороссов в Луганске также реконструировали центральную улицу - Советскую, сквер имени Героев "Молодой гвардии", мемориальный комплекс "Острая Могила", благоустроили эстакаду и подэстакадное пространство у ж/д вокзала, начали расчистку русла реки Лугань. По его словам, в отремонтированных зданиях в Луганске появились отвечающие современным требованиям офисы МФЦ. "Модернизируется и образовательная система. В школе №22 имени Полякова, а также в учебно-воспитательных комплексах имени Берегового и "Интеллект" проведен капитальный ремонт. Получены восемь школьных автобусов, стартовал капитальный ремонт пищеблоков. И, несомненно, это только начало. Работа по реализации народной программы "Единой России" продолжается", - отметил Пилавов.