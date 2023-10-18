В России 25 регионов не приняли программы по обеспечению жильем детей-сирот

Приняли такие программы 45 субъектов, отметила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Программы, направленные на погашение задолженности по обеспечению жильем детей-сирот, не приняли 25 регионов РФ. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"15 субъектов РФ проинформировали нас о том, что они не будут допускать задолженности по обеспечению жильем детей-сирот и будут реализовывать их право год в год. 45 субъектов РФ сказали, что программы приняты, и они в соответствии с этими программами погасят задолженность до 2030 года. И, наконец, есть 25 регионов страны, с которыми мы сейчас работаем, которые программы еще не приняли и по которым мы пока полной информации не имеем", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

Голикова пояснила, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минстрою, Минпросвещения и регионам принять программы по ликвидации задолженности перед детьми-сиротами до 2030 года.

"Также на рабочем уровне мы договорились вместе с коллегами из заинтересованных федеральных органов, а также Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты организовать постоянную работу (уже два заседания состоялось) по мониторингу этой ситуации и по заслушиванию тех регионов, которые допускают серьезный прирост задолженности или серьезный прирост количества детей-сирот", - добавила она.