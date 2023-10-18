Жители ЛНР смогут оформить полис ОМС дома и в почтовых отделениях

Гендиректор "Почты ЛНР" Ахмед Мимбулатов сообщил, что сейчас в республике работают 405 отделений связи, около 250 из них - в сельской местности

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Территориальный фонд ОМС и "Почта ЛНР" подписали договор о сотрудничестве, согласно которому сотрудники почтовых отделений теперь могут принимать документы от жителей республики для оформления полисов ОМС. Об этом в Telegram-канале сообщает правительственная газета "Республика".

"Почта ЛНР" и территориальный фонд ОМС подписали договор о сотрудничестве. <…> 18 октября между ГУП и ЛНР "Почта ЛНР" и территориальным Фондом обязательного медицинского страхования ЛНР (ТФОМС) был подписан договор о сотрудничестве и взаимодействии. Согласно договору, работники отделения почтовой связи республики теперь могут принимать документы от граждан для дальнейшей передачи в ТФОМС ЛНР. Жителям городов и районов республики предоставлена возможность подать документы на дому, а также в отделениях почты", - сказано в сообщении.

Гендиректор "Почты ЛНР" Ахмед Мимбулатов сообщил, что сейчас в республике работают 405 отделений связи, около 250 из них - в сельской местности. "Безусловно, нашим людям станет проще оформить полис ОМС. Особенно это касается маломобильных граждан", - цитирует газета Мимбулатова.

По словам директора ТФОМС ЛНР Алексея Рощина, подписанный договор позволит "в кратчайшие сроки и с большим охватом оформить полисы ОМС, в том числе в самых отдаленных уголках республики".

Ранее глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что свыше 450 тыс. жителей республики с марта оформили полисы обязательного медицинского страхования.

Церемония открытия территориального Фонда обязательного медицинского страхования прошла 2 марта. В этот же день первые жители республики получили полисы, оформленные и выданные на территории региона.