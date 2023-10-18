Умер каскадер Николай Ващилин

Ему было 76 лет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Постановщик трюков и каскадер в фильмах, среди которых "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и "Д'Артаньян и три мушкетера", Николай Ващилин умер на 77-м году жизни. Это случилось еще в июле, однако широко известно об этом стало в среду, 18 октября. Информацию о смерти каскадера ТАСС подтвердили в Союзе кинематографистов России.

"Да, Николай Ващилин умер", - сказал собеседник агентства.

Как рассказали ТАСС в Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, Ващилин умер еще 22 июля.

Николай Ващилин родился 7 апреля 1947 года. Мастер спорта по дзюдо, с 1964 по 1996 год был каскадером и постановщиком трюков на киностудии "Ленфильм". Ващилин подготовил десятки каскадеров в студиях при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне Российский государственный институт сценических искусств), "Ленфильме" и Союзе театральных деятелей РФ. Он ставил и выполнял трюки в многочисленных кино- и телефильмах, в том числе "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", в частности знаменитую сцену схватки Шерлока Холмса и профессора Мориарти у Рейхенбахского водопада, а также в картинах "Сибириада", "Легенда о Тиле", "Д'Артаньян и три мушкетера".