Даванков направил в кабмин доработанный законопроект о сроке давности за посты в интернете

В новой редакции документа вице-спикер Госдумы учел позицию кабмина по правонарушениям, связанным с пропагандой наркотиков и призывами к терроризму

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") повторно направил в правительство РФ на отзыв законопроект, устанавливающий сроки давности по административным статьям за высказывания в интернете. В новой редакции документа парламентарий учел позицию кабмина по правонарушениям, связанным с пропагандой наркотиков и призывами к терроризму, сообщила пресс-служба фракции.

Первый вариант законопроекта Даванков направлял в правительство РФ в августе. Тогда он предлагал дополнить ст. 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях положением о том, что "срок давности привлечения к административной ответственности по административным правонарушениям, выраженным в распространении сообщений или иной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, исчисляется со дня совершения административного правонарушения". Тогда Даванков отметил, что текущее законодательство позволяет привлекать к административной ответственности граждан за сообщения, опубликованные 5 или 10 лет назад в интернете, о которых они могли забыть.

"В правительстве настаивают на том, что публикации деструктивного характера не должны иметь сроков давности. Мы согласны, что это справедливо для пропаганды наркотиков и педофилии, публичных призывов к терроризму. Поэтому исключили эти статьи из законопроекта. Но по другим статьям сроки давности должны быть адекватными: 60 или 90 дней со дня публикации, а не со дня обнаружения поста. Иначе людей продолжат штрафовать за высказывания десятилетней давности, которые никакой общественной опасности не представляют", - отметил Даванков, слова которого приводит пресс-служба фракции.