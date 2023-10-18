В Петербурге откроют центр реабилитации для пациенток с раком молочной железы

Пациенты с онкологией нуждаются в наблюдении и поддержке после лечения, чтобы их жизнь вернулась к привычному темпу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Реабилитационный центр для пациенток, перенесших лечение от опухолей молочной железы, откроется на базе Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заведующий отделением реабилитации Антон Крутов.

"Наш реабилитационный центр практически открыт, полноценная работа его будет начата с ноября. Там будут принимать врачи-онкологи, реабилитологи, физиотерапевты, лимфологи. Задача этого центра в том, чтобы пациент, который получил комплексное лечение по поводу рака молочной железы, оставался в той же орбите наблюдения, потому что та же лимфедема (постепенное увеличение объема конечностей, прим. ТАСС) может быть проявлением рецидива заболевания", - рассказал он.

По словам специалиста, пациенты с онкологией нуждаются в наблюдении и поддержке после лечения, чтобы их жизнь вернулась к привычному темпу. Если раньше их во всем ограничивали, считалось, что онкопациентам нельзя заниматься у физиотерапевта, нельзя получать санаторно-курортное лечение, сейчас клинические рекомендации изменились, но все должно быть под наблюдением врача-онколога.

"Наша задача - чтобы пациент получал комплексное лечение реабилитационное, чтобы качество его жизни не страдало, но при этом мы сохраняем онкологический протокол наблюдения за больным. <...> Мы открываем центр на базе подразделения на улице Красного Текстильщика, чтобы пациентки могли приходить после работы, позаниматься лечебной физкультурой, йогой, получить консультацию по поводу физиотерапевтического лечения", - добавил он.

Как рассказала руководитель информационно-сервисной службы Анна Малкова, в центре смогут получать помощь не только петербуржцы очно, но и все желающие онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте учреждения.