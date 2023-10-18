Расписание ЕГЭ-2024 утвердят зимой

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что до 1 сентября внесли основные изменения в процедуру экзамена в 2024 году, также уже разместили демоверсии контрольно-измерительных материалов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году утвердят в конце 2023 года - начале 2024, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Я думаю, до конца года или в начале следующего года он [график проведения экзаменов] уже будет утвержден Минюстом", - сказал Музаев во время всероссийской встречи с родителями.

Он отметил, что до 1 сентября были внесены основные изменения в процедуру ЕГЭ в 2024 году, также уже размещены демоверсии контрольно-измерительных материалов.

При этом на данный момент продолжается общественное обсуждение, в котором участвуют родители школьников, и окончательно порядок и содержание экзаменов будут утверждены до 1 ноября.