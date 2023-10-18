На строящихся объектах метро Москвы провели более 150 проверок с начала года

Мосгосстройнадзор зафиксировал 1,9 тыс. нарушений, в результате было оформлено 333 протокола об административных правонарушениях

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Инспекторы Мосгосстройнадзора провели 151 выездную проверку на строящихся объектах столичного метрополитена за девять месяцев 2023 года. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"На сегодняшний день в Москве продолжается масштабное строительство новых станций и линий метро. Эти объекты считаются особо опасными и технически сложными, поэтому требуют от Мосгосстройнадзора повышенного внимания. Всего с января по сентябрь 2023 года инспекторы профильного управления комитета провели 151 выездную проверку качества работ и применяемых материалов на площадках строительства метрополитена", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Отмечается, что на особом контроле профильного управления комитета находится строительство Сокольнической линии на участке между станциями "Коммунарка" и "Потапово", Троицкой линии - от станции "ЗИЛ" до станции "Столбово", станции "Суворовская" Кольцевой линии. Кроме этого, проверки прошли на территории восьми электродепо: "Выхино", "Руднево", "Южное", "Аминьевское", "Владыкино", "Нижегородское", "Саларьево", "Сокол". Контрольно-надзорные мероприятия проводились в рамках индивидуальных программ проверок.

Результаты проверок

По словам руководителя столичного надзорного ведомства, на некоторых строящихся объектах метрополитена специалисты комитета выявляли несоблюдение проектной документации, а также нарушение требований безопасности при проведении работ на стройплощадках. С января по сентябрь 2023 года Мосгосстройнадзор зафиксировал 1,9 тыс. нарушений, в результате было оформлено 333 протокола об административных правонарушениях, за устранением которых "установлен строгий контроль".

Как добавили в пресс-службе, выявить нарушения помогает инструментальный контроль, который осуществляет подведомственный центр экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), его специалисты за 9 месяцев текущего года приняли участие в 45 надзорных мероприятиях и составили 858 экспертных заключений на основании проведенных испытаний и исследований.

"Для того, чтобы предотвратить нарушения, профильное управление ведет профилактическую деятельность на каждом этапе возведения объектов. В этом году на счету инспекторов управления по надзору за объектами метрополитена 589 соответствующих мероприятий. Мы консультируем участников строительства и выдаем им предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований", - уточнил Войстратенко.

Новые станции

Председатель Мосгосстройнадзора напомнил, что в первую неделю сентября завершилось строительство на двух линиях московской подземки - Солнцевской и Люблинско-Дмитровской. Войстратенко заверил, что их сооружение также находилось под пристальным вниманием столичного надзорного ведомства. Протяженность первой ветки - порядка 30 км, она включает 14 станций, рядом с которыми проживает более 1,5 млн москвичей. Одна из них, "Аэропорт Внуково", стала первым в России транспортным узлом, соединившим метро и воздушную гавань.

Кроме того, осенью на Люблинско-Дмитровской линии открылись три северные станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Они улучшили транспортную доступность для 500 тыс. жителей.

Всего под надзором специалистов Мосгосстройнадзора на сегодняшний день находится 86 объектов столичного метрополитена.