МЧС не будет добиваться допуска в жилье для проверки безопасности

В ведомстве напомнили, что за безопасностью многоквартирных жилых домов должна следить жилищная инспекция

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. МЧС России не будет добиваться введения обязательных проверок жилья граждан на соответствие требованиям пожарной безопасности, сообщил журналистам замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

Российское законодательство запрещает инспекторам Государственного пожарного надзора проводить проверки жилья, в отличие от газовой службы. "Если гипотетически предполагать, что инспектор входит в жилое помещение, говорит что-то делать, впоследствии, чтобы это заработало, должна быть система контроля. Если я выдал предписание, я должен это предписание проконтролировать. Если я не проконтролировал, я халатно отношусь к своим обязанностям. У нас поднадзорных объектов порядка 2 млн, чуть больше, а если посчитать вместе с жильем - 12 млн объектов. При всей нашей возможности инспектор до каждого не дойдет", - сказал он.

Воронов напомнил, что за безопасностью многоквартирных жилых домов должна следить жилищная инспекция. Она же отвечает по некоторым вопросам за пожарную безопасность. "Если идут нарушения в жилье, жилищная инспекция подключается и может войти в жилье", - отметил представитель МЧС.

Воронов рассказал о возможных нововведениях при контроле безопасной эксплуатации электрики, которая, по статистике, является самой частой причиной пожаров в жилых помещениях. Энергетики следят за электрикой вне стен жилых помещений, например, за общедомовыми щитками. При этом вопрос безопасности электросети в квартире лежит на собственнике.

"Электрооборудование зашито в стены, как его проконтролировать? Правильно ли проложили, правильно ли выбрали сечение, аппараты защиты? Мы пытаемся сейчас разрегулировать, и поручение есть от министра, но это очень тяжело. Есть своды правил, автором которых является Минстрой. Но эти своды правил - для стадии проектирования и строительства", - отметил представитель МЧС.