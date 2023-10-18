Рособрнадзор анонсировал изменение модели поступления в 10-й класс и колледжи

Руководитель ведомства Анзор Музаев отметил, что на данный момент они не соответствуют современным требованиям

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Модели перехода из 9-го класса в 10-й, а также поступления в колледжи не соответствуют современным требованиям и в ближайшем будущем будут меняться. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что в 2023 году изменений не планируется.

"Модель поступления в колледжи: ну, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает. В этом году не думаю, что какие-то изменения будут, но в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в [учреждения] СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС) по количеству экзаменов, по подходам [изменится], потому что она не отвечает современным требованиям", - сказал он во время всероссийской встречи с родителями.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи о том, не планируется ли отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса, он отметил, что "такая модель не рассматривается".

Музаев добавил, когда вводилась система ОГЭ, предусматривающая сдачу двух обязательных предметов и двух по выбору, рассматривалась возможность постепенного увеличения числа сдаваемых предметов. "И на сегодняшний должно было быть два обязательных, четыре по выбору. <…> Но мы посмотрели эволюцию экзамена, как это все происходит, и не стали переходить на следующий уровень к шести экзаменам", - сказал он.