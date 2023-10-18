В Дербенте завершат реставрацию ворот Южной крепостной стены в 2024 году

На объекте произведут расчистку и заполнение швов специальным реставрационным раствором

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Реставрацию объекта культурного наследия федерального значения - ворот "Орта-Капы", которые являются частью Южной стены Дербентской крепости, планируют завершить в августе 2024 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления Министерства культуры РФ по ЮФО и СКФО Денис Проценко в кулуарах семинара-совещания по вопросам государственной охраны объектов культурного наследия с руководителями исполнительных органов субъектов Южного и Северо-Кавказского федерального округов при участии Минкультуры РФ.

"Ворота "Орта-Капы", так называемая Южная стена. [Выделено] порядка 70 млн [руб.] финансирования. Работы будут завершены в августе 2024 года", - сказал Проценко.

По данным Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника, подрядная организация приступила к реставрации в июне этого года. На объекте выполнят работы по укреплению стены, а именно: произведут расчистку и заполнение швов специальным реставрационным раствором, инъектирование стен, чтобы заполнить все пустоты, которые образовались за все время эксплуатации объекта.

Частичное обрушение стены Дербентской крепости произошло в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года и было вызвано подтоплением исторической кладки после длительных проливных дождей. В 2021 году на объекте проводились противоаварийные работы, и была начата разработка проектной документации.