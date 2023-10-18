В Нидерландах выросло число украинцев, подвергшихся эксплуатации

По словам национального докладчика по проблеме эксплуатации людей Конни Рейкен, в 2022 году поступило 51 обращение

ГААГА, 18 октября. /ТАСС/. Число украинцев, ставших жертвами эксплуатации в Нидерландах, значительно увеличилось в 2022 году. Об этом говорится в ежегодном отчете национального докладчика по проблеме эксплуатации людей Конни Рейкен.

По ее словам, в 2022 году поступило 51 обращение от потерпевших. В 2021 году от украинцев поступило семь обращений.

Ситуация вызывает особую обеспокоенность, подчеркнула Рейкен. "Эти люди бежали от войны и теперь эксплуатируются в Нидерландах, - отметила эксперт. - Мы видим, как мошеннические агентства по найму персонала злоупотребляют их положением. Они вынуждены много работать за малую плату или вообще без оплаты. Нам известны случаи, когда люди были вынуждены спать в тех же ангарах, где работали".

В общей сложности власти зарегистрировали 814 случаев сексуальной, уголовной и трудовой эксплуатации людей. По мнению Рейкен, это всего лишь верхушка айсберга, в реальности жертвами эксплуатации становятся около 5 тыс. человек в год.

Нидерланды не имеют полной картины происходящего, утверждает национальный докладчик. Она отчасти объяснила эту ситуацию тем, что жертвы не заявляют о себе, иногда потому, что не осознают, что их эксплуатируют, а иногда потому, что не знают, куда идти. Еще одной проблемой являются недостаточные возможности следственных органов, из-за чего в прошлом году сократилось как число подозреваемых, установленных полицией, так и количество заведенных дел.