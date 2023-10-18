В "Художественном" со 2 по 6 декабря пройдет форум московских киношкол

Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Форум московских киношкол, на котором можно будет пообщаться с кинопедагогами и узнать разные методики обучения, пройдет в кинотеатре "Художественный" в рамках Открытого российского фестиваля авторского кино "Зимний", сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля.

"Объявлена программа Форума московских киношкол, который пройдет в кинотеатре "Художественный" со 2 по 6 декабря 2023 года в рамках II Открытого российского кинофестиваля авторского кино "Зимний". За пять дней работы форума участники и гости познакомятся с многообразием подходов и методов современного кинообучения в столице. Участников форума ждут презентации киношкол, яркие встречи и интересное общение с лучшими столичными кинопедагогами, обсуждения самых важных и актуальных для абитуриентов вопросов и тем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мастера учебных заведений также проведут мастер-классы, представят программу лучших короткометражных фильмов, снятых студентами и выпускниками. В мероприятии примут участие Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, Московская школа кино, Высшие курсы сценаристов и режиссеров им Г. Данелия, Школа кино и телевидения "Индустрия", Московская школа нового кино, Школа дизайна ВШЭ, Институт кино Высшей школы экономики НИУ ВШЭ, Киношкола Александра Митты. Вход бесплатный по предварительной регистрации на официальном сайте фестиваля.

В частности, Московскую школу кино будет представлять писательница, сценарист, редактор Ася Гусева, на своей лекции она обсудит с участниками особенности сюжета и фабулы фильма на лекции. Институт кино Высшей школы экономики НИУ ВШЭ представят кино- и телепродюсер Александр Акопов и Полина Ильина - продюсер, сценарист, соосновательница компании Vision Media Post Production. Режиссер и сценарист Иван Твердовский расскажет о своем курсе в Школе дизайна ВШЭ, а также вместе с коллегой - академическим руководителем Школы дизайна НИУ ВШЭ Александрой Старусевой-Першеевой проведет мастер-класс "Авторское кино как часть современного искусства". Преподаватель сценарного курса, сценарист Андрей Золотарев и режиссер и оператор-постановщик, выпускник школы "Индустрия" Юрий Хмельницкий поделятся подробностями образовательного процесса в Школе кино и телевидения "Индустрия".