В Самарской области заявили, что нужно увеличить вдвое количество судов "Валдай"

Врио министра туризма региона Артур Абдрашитов отметил, что в распоряжении судоходной компании "Волга-трэвел" находятся четыре единицы таких судов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Количество судов типа "Валдай", находящихся в распоряжении компании "Волга-трэвел" и используемых для реализации внутрирегиональных маршрутов, необходимо увеличить вдвое в Самарской области. Такое мнение в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по вопросу развития национального туристского маршрута "Великий Волжский путь" высказал врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

"В распоряжении судоходной компании "Волга-трэвел" находятся четыре единицы [судов "Валдай"]. Прошедшая навигация, за которую мы перевезли более 55 тыс. пассажиров, доказала, что такое количество судов недостаточно. <…> Для того, чтобы закрыть всю потребность, <…> нам еще минимум необходимо четыре единицы", - сказал он.

По словам Абдрашитова, количество рассчитано с учетом того числа пассажиров, которых не удалось перевезти в виду ограниченности вместимости имеющихся судов. Он отметил и другую проблему, с которой столкнулась компания, - качество предоставляемых судов. По техническим причинам - проблемы с герметичностью, непостановка судна на крыло и отзыв регистра - два из четырех судов "Валдай" не смогли выйти в рейс.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что пассажирские речные перевозки по Волге планируется возобновить в Саратовской области. На данный момент региону необходимы не только суда "Валдай", но и "Метеоры" для осуществления межрегиональных пассажирских перевозок в том числе Саратов - Волгоград, Саратов - Самара.