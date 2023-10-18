СМИ представили меню банкета на форуме "Пояс и путь"

По данным телеканала Phoenix, гостям подавали утку по-пекински, говяжью грудинку, пельмени с крабами и другие блюда

ГОНКОНГ, 18 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин организовал для высокопоставленных участников Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь") банкет, на котором гостям за столом, достигающим в длину 40 м, подавали утку по-пекински, говяжью грудинку, пельмени с крабами и другие блюда. Об этом сообщил гонконгский телеканал Phoenix.

Как видно из опубликованного им ролика, в центре стола, установленного в Золотом зале Дома народных собраний (парламент), китайские художники создали мини-панораму, тематически связанную с историей Великого Шелкового пути и современным международным торгово-экономическим сотрудничеством. На золотой скатерти рядом с приборами были выставлены флаги стран, участвующих в инициативе "Пояса и пути".

В прилагающемся к меню песенном репертуаре фигурирует русская "Ой, цветет калина". На десерт гостям предложили мороженое и фрукты.

Форум "Пояса и пути" состоялся в Пекине 17 и 18 октября. В нем приняли участие более 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент России Владимир Путин прибыл на это мероприятие в качестве главного гостя.