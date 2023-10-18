Петербург подал заявку на национальный турмаршрут по "Новой географии"

В случае утверждения этот маршрут станет вторым в городе со статусом национального

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Разработчики турмаршрута "Санкт Петербург. Новая география", включающего креативные общественные пространства, музеи, авторские экскурсии и гастрономические впечатления, подали заявку в Экспертный совет по внутреннему и въездному туризму при Минэкономразвития России на присвоение ему статуса национального, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

"Создатели маршрута уже подали в Минэк заявку с учетом рекомендаций рабочей группы. Надеемся, что рассмотрение и решение по ней состоятся до конца этого года", - сказали в пресс-службе. В случае утверждения этот маршрут станет вторым в городе со статусом национального - летом этого года таковым стал маршрут "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба".

Маршрут "Санкт Петербург. Новая география" сформирован специалистами индустрии гостеприимства Петербурга при поддержке комитета по развитию туризма и Городского туристско-информационного бюро. В числе его пунктов - знаковые объекты, которые появились в городе или преобразились за последние годы. Это реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", Главный штаб Эрмитажа, музейно-исторический парк "Остров фортов", Музей военно-морской славы, Кронштадтский Морской Собор святителя Николая Чудотворца, парк Александрия, различные смотровые площадки и другие достопримечательности.

Как отметил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, новый маршрут позволит показать город путешественникам во всем разнообразии.

Правила определения национальных турмаршрутов, утвержденные постановлением правительства РФ, вступили в силу 1 июля 2022 года. В частности, отнесение турмаршрута к категории национальных осуществляется по результатам экспертизы заявки на его соответствие ряду критериев. Среди них - перспективность с точки зрения способствования росту турпотока, актуальность, узнаваемость и другие.