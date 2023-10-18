18 октября, 12:57,
обновлено 18 октября, 13:11

Автор мультфильмов про Масяню пока не получал подтверждения о возбуждении дела

В Telegram-канале "Mash на Мойке" ранее появилась информация о том, что в отношении Олега Куваева возбудили уголовное дело из-за ролика на YouTube

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Создатель мультфильмов про Масяню Олег Куваев пока не получал подтверждения о том, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за "публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

"Пока нет подтверждения. Рано орать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее в Telegram-канале "Mash на Мойке" появилась информация о том, что в отношении Куваева возбуждено уголовное дело из-за его ролика, который 56-летний мультипликатор разместил на YouTube. По данным канала, в ставшем предметом уголовного дела ролике Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ.

Сам Куваев в настоящее время находится не в России. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация