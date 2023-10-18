Автор мультфильмов про Масяню пока не получал подтверждения о возбуждении дела

В Telegram-канале "Mash на Мойке" ранее появилась информация о том, что в отношении Олега Куваева возбудили уголовное дело из-за ролика на YouTube

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Создатель мультфильмов про Масяню Олег Куваев пока не получал подтверждения о том, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за "публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

"Пока нет подтверждения. Рано орать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее в Telegram-канале "Mash на Мойке" появилась информация о том, что в отношении Куваева возбуждено уголовное дело из-за его ролика, который 56-летний мультипликатор разместил на YouTube. По данным канала, в ставшем предметом уголовного дела ролике Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ.

Сам Куваев в настоящее время находится не в России.