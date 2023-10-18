Украинские власти изменили название Суворовского района в Херсоне

Основанием для переименования стал закон о деколонизации топонимики в стране

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Украинские власти переименовали Суворовский район подконтрольного им Херсона в рамках политики дерусификации. Об этом со ссылкой на решение назначенной Киевом администрации города сообщило агентство Украинские новости.

"Переименовать Суворовский район в городе Херсоне - в Центральный район в городе Херсоне", - приводит агентство текст распоряжения главы украинской военной администрации Херсона Романа Мрочко. Отмечается, что основанием для переименования стал закон о деколонизации топонимики в стране.

Это не первые топонимы, которые сменили названия в Херсоне в рамках проводимой Киевом политики. Так, 16 октября Мрочко сообщил о переименовании нескольких улиц Херсона, названия которых были связаны с Россией или Советским Союзом. В частности, площадь 40-летия Победы теперь будет называться площадью Непокоренных, Московская улица - Студенческой, Потемкинская улица станет называться в честь украинского историка и общественного деятеля Михаила Грушевского. Но были и другие примеры: например, два года назад жители не поддержали предложение властей переименовать ту же Московскую улицу в улицу Фальц-Фейнов - в честь семьи крупных землевладельцев бывшей Таврической губернии.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года на Украине снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре.