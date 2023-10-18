18 октября, 13:09
Палестино-израильский конфликт

Вокруг посольства Израиля в Москве усилили охрану

© Ангелина Мартыненко/ ТАСС

Рядом с диппредставительством дежурят несколько полицейских автомобилей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Охрана вокруг израильского посольства в Москве в среду усилена на фоне протестов в мире против Израиля, передает корреспондент ТАСС.

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Рядом с диппредставительством дежурит несколько полицейских автомобилей, обстановка в целом спокойная. Люди также несут множество цветов к зданию посольства в память о жертвах палестино-израильского конфликта. Флаг над зданием приспущен.

Ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви сообщил, что посольство принимает меры безопасности в связи с волной протестов против Израиля, начавшихся после удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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