Вокруг посольства Израиля в Москве усилили охрану

Рядом с диппредставительством дежурят несколько полицейских автомобилей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Охрана вокруг израильского посольства в Москве в среду усилена на фоне протестов в мире против Израиля, передает корреспондент ТАСС.

Рядом с диппредставительством дежурит несколько полицейских автомобилей, обстановка в целом спокойная. Люди также несут множество цветов к зданию посольства в память о жертвах палестино-израильского конфликта. Флаг над зданием приспущен.

Ранее посол Израиля в РФ Александр Бен Цви сообщил, что посольство принимает меры безопасности в связи с волной протестов против Израиля, начавшихся после удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад".