В Петербурге строители приступили к отделке станции метро "Горный институт"

Помимо укладки гранита, специалистам необходимо установить еще 1 340 светло-серых напольных плит толщиной 30 мм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Отделочные работы начались на будущей станции метрополитена "Горный институт " в Петербурге, в центральном тоннеле уложено уже более 290 кв. м гранита. Об этом сообщили в пресс-службе компании АО "Метрострой Северной столицы".

"На будущей станции Лахтинско-Правобережной линии "Горный институт" стартовали отделочные работы. Метростроители монтируют напольное покрытие в центральном тоннеле - именно туда будут попадать пассажиры при спуске на станцию",- говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что, помимо укладки гранита, специалистам необходимо установить еще 1 340 светло-серых напольных плит толщиной 30 мм. В оформлении "Горного института" также используют материалы темно-зеленого и желтого цветов.

На станции ведутся другие подготовительные работы для продолжения отделки - впереди монтаж и размещение 6 тыс. различных элементов, в том числе облицовка мрамором стен боковых и среднего тоннелей.

В компании отметили, что "Горный институт" станет одной из самых глубоких станций петербургского метро - строительство ведется на глубине 70 м под землей. Длина посадочной платформы составляет 161 м, она рассчитана на состав из восьми вагонов. Максимальный суточный пассажиропоток будет достигать 97 тыс. человек.

"Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Горный институт" должны открыться в 2024 году, станция "Туристская" - не позднее 2026 года. Всего к 2030 году планируется открыть 21 новую станцию метро, длина эксплуатируемых путей составит почти 160 километров. В общей сложности к 2030 году в Петербурге будут работать 93 станции метрополитена.