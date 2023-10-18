Эксперт заявила, что веганский рацион не покрывает потребности ребенка в белке

Заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава Светлана Макарова отметила, что "состав детского питания должен быть сбалансирован и по содержанию микронутриентов"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Веганский рацион может не полностью обеспечивать потребности детского организма в белке и таких микронутриентах, как железо и цинк. Такое мнение ТАСС высказала доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.

"Веганские рационы могут не в полной мере обеспечить потребности ребенка в белке и важных микронутриентах (витамин B12, железо, цинк, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, витамины D, А и др.)", - сказала Макарова.

Она пояснила, что белок - важный компонент рациона. Он нужен для роста тканей, формирования иммунной системы, развития мускулатуры, увеличения силы мышц. Белки поступают в организм с пищей животного и растительного происхождения. Однако наиболее богатыми полноценными белками считаются мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр, яйца, добавила Макарова.

"Правильное питание - основа здоровья растущего организма. Рацион должен обеспечить энергию и "строительный материал" для роста, развития, физической и умственной активности ребенка. Все питательные вещества (нутриенты) подразделяют на макронутриенты (белки, жиры и углеводы), необходимые организму человека в больших количествах, и микронутриенты (витамины, минеральные вещества, другие эссенциальные факторы питания, такие как полиненасыщенные жирные кислоты) - вещества, необходимые человеку в значительно меньших количествах, однако физиологическая роль их не менее значима", - сказала она.

При этом состав детского рациона должен быть сбалансирован не только по белкам, жирам и углеводам, но и по содержанию микронутриентов - витаминов, минеральных веществ, полиненасыщенных жирных кислот. Только в этом случае все потребности ребенка будут обеспечены, отметила Макарова. По ее словам, нормы физиологических потребностей в питательных веществах, витаминах и минералах во всех возрастных категориях определены в методических рекомендациях МР 2.3.1. 0253-21 "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации".

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила ТАСС, что предложила депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о законодательном запрете вегетарианства, веганства и сыроедения для детей.