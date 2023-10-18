Новгородская область получит более 600 млн рублей на реставрацию памятников

Губернатор региона Андрей Никитин отметил, что средства пойдут на восстановление церкви Ильи Пророка, церкви Покрова Богородицы, башен Кокуй и Покровской

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 октября. /ТАСС/. Более 600 млн рублей получит Новгородская область из федерального бюджета в течение трех лет на реставрацию церкви Ильи Пророка на Славне, церкви Покрова Пресвятой Богородицы, башен Новгородского кремля Кокуй и Покровской. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"Вы знаете, что по итогам визита министра культуры Ольги Любимовой в этом году было принято решении о выделении 140 млн рублей из федерального бюджета на реставрацию церкви Петра и Павла на Синичьей горе. Я также обращался к президенту с просьбой о выделении средств на реставрацию и других наших памятников. И нас услышали. Благодаря поддержке главы государства в ближайшие три года будут выделены дополнительные средства в размере 687 млн рублей на проведение ремонтно-реставрационных работ на церкви Ильи Пророка, церкви Покрова Богородицы, башнях Кокуй и Покровской", - сказал Никитин.

В беседе с журналистами губернатор обозначил принципиальную позицию органов власти в отношении сохранения памятников: культурно-историческое наследие региона будут бережно восстанавливать и развивать.

"Мы очень жестко стали подходить к сохранности памятников, которые находятся в частных руках. Наш комитет по сохранению культурного наследия вправе подать в суд за осознанную порчу памятника культурного наследия владельцем. <...> Нам важно, чтобы владелец заботился об объекте и в идеале развивал его, приспосабливал под современные запросы, сохраняя облик. Достойный пример - один из новых отелей в Великом Новгороде - это та ситуация, когда в результате совместной работы предпринимателя и комитета удалось сохранить исторический облик здания, но при этом разместить там бизнес. Если человек купил исторический объект, он обязан содержать его в подобающем виде", - сказал глава региона.