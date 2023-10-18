В России почти 20 млн детей прошли профилактические осмотры с начала года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что это 92% от числа подлежащих осмотру

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Почти 20 млн детей прошли профилактические медицинские осмотры за девять месяцев 2023 года, при том, что за весь 2022 год показатель составил 26 млн. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Наращиваем объемы ежегодных профилактических медицинских осмотров, в 2022 году их прошли 26 млн детей, это 92% от числа подлежащих осмотру. За прошедший период этого года, девять месяцев, осмотрено 19,4 млн", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

Вице-премьер уточнила, что с 2019 года в РФ была проведена работа, благодаря которой в 99% детских поликлиник и поликлинических отделениях были преобразованы внутренние пространства для комфортного пребывания детей, также было произведено дооснащение медизделиями.

Кроме того, завершены строительство и реконструкция 14 детских больниц и корпусов, также до конца 2023 года ожидается введение в эксплуатацию еще четыре таких объектов. Голикова отметила, что с 2021 года фонд "Круг добра" занимается обеспечением детей с редкими заболеваниями лекарствами и медизделиями, в том числе незарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации. За два года помощь получили почти 23 тыс. детей.

"В 2022 году почти 4 млн подростков в возрасте с 15 до 18 лет прошли профилактические осмотры в целях сохранения репродуктивного здоровья. В стране действуют более 40 центров охраны репродуктивного здоровья, а руководителям регионов в этом году поручено организовать и обратить особое внимание на диспансеризацию женщин в возрасте от 17 до 30 лет", - добавила вице-премьер.