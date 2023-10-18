Участники RuCode из Саратова победили в алгоритмическом программировании

В этом треке участвовала 471 команда из 43 регионов России, наилучшие результаты показали студенты СГУ им. Чернышевского, сообщили в пресс-службе МФТИ

ТАСС, 18 октября. Студенты факультета компьютерных наук и информационных технологий Саратовского государственного университета им. Чернышевского (КНиИТ СГУ) показали наиболее высокие результаты на соревнованиях по алгоритмическому программированию фестиваля RuCode в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) - вуз является главным организатором фестиваля.

Фестиваль прошел 14-15 октября. "В треке "Алгоритмическое программирование" 15 октября участвовала 471 команда, 1 218 участников из 43 регионов России. Победители по 5 дивизионам распределились следующим образом. Дивизион AB: 1-е место - Алексей Шнирельман, Илья Ланкин и Роман Бровко из СГУ им. Чернышевского, КНиИТ, Саратовская область", - отметили в пресс-службе.

Дивизион АВ - наиболее сложный в соревнованиях по алгоритмическому программированию, в нем участвуют только студенты. В дивизионе CD участвуют и студенты, и школьники. Среди школьников первое место заняли Андрей Пархаев и Матвей Бията из московской школы №179 и Олег Кононов из Бауманской инженерной школы № 1580, среди студентов - Илья Хожаев, Николай Ненашев и Артем Федоров из МФТИ.

В треке "Искусственный интеллект" 14 октября участники разделились на три лиги: "Обучающиеся", "Начинающие" и "Продвинутые". В лиге "Обучающихся" первое место заняла команда "ALT+F5" московской школы №2107. В лиге "Продвинутые" с участием школьников, студентов и молодых специалистов победили москвич Иван Савкин и команды mr MISISter (Иван Плешаков, Ярослав Романенко и Роман Шинкаренко из Москвы) и MisisOutliers (москвичи Полина Минина и Даниил Окунев и Лев Кочян из Московской области).

О фестивале

Всероссийский фестиваль RuCode по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию проходит дважды в год при грантовой поддержке Минобрнауки РФ и федерального проекта " Популяризация науки и технологий". Его организаторами, наряду с МФТИ, выступают ведущие вузы России. Индустриальными партнерами RuCode являются компании "Яндекс", "Сбер", "Росатом".

Финал фестиваля 2023 года был организован на очных площадках в 24 регионах России и столице Киргизии Бишкеке. Самая крупная площадка - развернулась в новом кампусе Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Генеральным партнёром площадки в Уральском федеральном университете выступила экосистема для бизнеса "Контур".

"Мне кажется, это уникальное событие - первое всегда запоминается. Огромное спасибо партнерам и 24 соорганизаторам RuCode - всем, кто с полной самоотдачей готовил финал этих чудесных соревнований. Невероятное удовольствие от той энергии, которая здесь царит!", - подчеркнул руководитель программного комитета RuCode директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.