Бастрыкин призвал не продавать сим-карты без предъявления паспорта

Глава СК РФ также отметил, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который детально прописывает механизм введения самозапрета на выдачу потребительских кредитов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает необходимым запретить продажу сим-карт без предъявления паспорта. Об этом он заявил в интервью "Российской газете".

"Считаю, что необходимо принять дополнительные меры к запрету реализации сим-карт операторами сотовой связи в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта", - сказал Бастрыкин.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который детально прописывает механизм введения самозапрета на выдачу потребительских кредитов. "Его принятие существенно поможет противодействовать мошенничеству при получении потребительских займов путем незаконного использования персональных данных граждан. Но это еще не решение проблемы", - сказал он.

По его словам, противодействию киберпреступности могли бы содействовать подготовленные МВД России поправки к законодательству, разрешающие оперативным подразделениям в рамках оперативно-разыскных мероприятий получать без решения суда доступ к широкому перечню информации, передаваемой через интернет и содержащейся в технологических системах ее передачи.