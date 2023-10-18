В Северной Осетии высадят более 11 тыс. деревьев в рамках акции "Сохраним лес"

В акции примут участие свыше 2 тыс. человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 октября. /ТАСС/. Более 11 тыс. деревьев высадят в рамках акции "Сохраним лес" в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" в Северной Осетии высадят более 11 тыс. деревьев. Осенью 2023 года в Северной Осетии высадят 11 380 саженцев дуба красного и ореха грецкого", - говорится в сообщении.

Акция начнется в республике 23 октября и продлится до ноября. Деревья будут сажать более 2 тыс. человек из числа представителей органов власти республики, предприятий и общественных организаций, журналисты и волонтеры.

Всего за время существования акции "Сохраним лес" в регионе высажено около 430 тыс. деревьев.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проведена в рамках национального проекта "Экология". Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ".