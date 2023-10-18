На ВДНХ в Театре сказок пройдет премьера спектакля "Сказки народов России"

Зрителей в игровом формате познакомят с российской географией, растительным и животным миром, а также культурой и наследием разных народов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьера нового спектакля "Сказки народов России", на котором юных зрителей будут знакомить с географией страны и культурным наследием ее народов, состоится в Театре сказок на ВДНХ 26 октября, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Детский интерактивный Театр сказок в павильоне №9 на ВДНХ - уникальное мультимедийное пространство, где зрители могут взаимодействовать с персонажами истории и влиять на ее сюжет. Этой осенью в его репертуаре можно увидеть новый увлекательный спектакль "Сказки народов России". История даст возможность совершить путешествие по разным уголкам страны <...> Премьерный показ пройдет 26 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зрителей в игровом формате познакомят с российской географией, растительным и животным миром, а также культурой и наследием разных народов. Шоу рассчитано на детей от 3 до 12 лет. Представления проходят в зале, напоминающем волшебный лес, рассчитанном на 70 мест, включая места для маломобильных групп граждан.