В Мелитополь из Ленобласти отправили танк времен Великой Отечественной войны Т-70

Боевая машина примет участие в праздновании 80-летия со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Восстановленный до ходового состояния танк Т-70, который в 1943 году первым вошел в Мелитополь при освобождении города от фашистов, отправили из Ленинградской области в Запорожье. Как рассказал ТАСС исполнительный директор Регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков, 23 октября танк примет участие в праздновании 80-летия со дня освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.

"В мае 2023 года этот танк прибыл к нам, мягко говоря, в удручающем состоянии - внутри ничего не было, все проржавело, не было ни деталей, ни агрегатов - ничего. Почти с нуля нашими специалистами этот танк был восстановлен до ходового состояния. Сегодня в торжественной обстановке мы провожаем этот танк на родину - в Мелитополь. Планируется, что 23-го числа, как раз в день освобождения Мелитополя, танк пройдет по улицам города своим ходом", - рассказал Казаков.

Восстановительные работы велись специалистами из РВИО совместно с коллегами из музея "Битва за Ленинград" имени З. Г. Колобанова, привлечь которых предложил, по словам Казакова, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. С просьбой о реставрации танка в апреле 2023 года в РВИО обратились сами жители Мелитополя, для которых Т-70 является символом их свободы и силы. Весь экипаж танка, под командованием лейтенанта Сергея Гаврюшова, в том бою за Мелитополь погиб. Впоследствии танк было решено установить на "Братском кладбище", где были захоронены и члены его экипажа. После участия в параде танк снова займет свое историческое место на постаменте.

"Это не просто экспонат техники 1940-х годов - для нас каждая такая машина - герой. Это машина с историей, с судьбой. У танка Т-70 мы обнаружили около 5 крупных пробоин - их мы оставили нетронутыми как символ", - подчеркнул Казаков.