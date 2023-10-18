В Попасной извлекли останки порядка 20 солдат ВСУ

Советник главы ЛНР Анна Сорока сообщила, что точное количество стихийных захоронений на территории Попасной пока неизвестно - сейчас члены МРГ и общественники собирают информацию

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Члены межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии и участники общественной организации "Не забудем! Не простим!" извлекли останки 20 солдат в городе Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщила ТАСС советник главы ЛНР, руководитель МРГ Анна Сорока.

"Сейчас очень важным вопросом для нас стала Попасная, потому что мы доехали туда еще летом 22-го года, но, к сожалению, еще шли интенсивные обстрелы территории, вынуждены были покинуть на время населенный пункт. <…> Из стихийных захоронений извлекли останки около 20 военнослужащих вооруженных формирований Украины. Останки долгое время находились на грунте, поэтому процесс опознания будет происходить в специализированных условиях на стороне Украины", - сказала она.

Сорока отметила, что точное количество стихийных захоронений на территории Попасной пока неизвестно - сейчас члены МРГ и общественники собирают информацию. "Устанавливаем информацию о погибших в городе Попасная. <…> Много останков осталось на грунте, много захоронений", - сообщила она.

Кроме работ по обнаружению и извлечению останков, полевая команда МРГ помогает жителям Попасной с решением социальных проблем и оформлением документов, в том числе паспортов РФ.

Попаснянский район значительно пострадал во время боев за его освобождение в ходе специальной военной операции. Как ранее сообщал врио главы ЛНР Пасечник, в городе Попасная повреждено около 96% зданий и сооружений.