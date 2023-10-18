Общество дружбы РФ с Таджикистаном будет развивать связи в экономике и культуре

Также оно займется народной дипломатией

ДУШАНБЕ, 18 октября. /ТАСС/. Презентация созданного в 2023 году Общества дружбы России с Таджикистаном прошла в Душанбе. Общество будет заниматься развитием гуманитарных и экономических связей между двумя государствами. Также оно займется народной дипломатией, сообщил журналистам посол России в Таджикистане и почетный президент общества Семен Григорьев.

"Когда год назад я приехал в качестве посла в Душанбе, для меня было удивительно, что отсутствует такая структура в РФ. <...> Этой, на мой взгляд, разновидности связи по линии гражданских обществ, по линии народной дипломатии, не хватает. А это очень важное направление двусторонних отношений, оно позволяет активизировать и нарастить человеческие связи", - сказал Григорьев.

Дипломат отметил, что у РФ и Таджикистана на официальном уровне "прекрасное межгосударственное сотрудничество во всех областях". "Наши руководители - Владимир Путин и Эмомали Рахмон являются очень близкими друг другу людьми и обсуждают все в регулярном режиме. <...> У нас очень хорошее экономическое сотрудничество - Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Республики Таджикистан. <...> Народная дипломатия - она работает практически во всех сферах, в которых работает государство и правительство, но ей работать проще, потому что она не отягощена теми формальностями, которыми отягощены правительственные организации", - сказал посол, выразив уверенность, что новое общество внесет значительный вклад в развитие отношений двух стран.

Генеральный секретарь Российской ассоциации международного сотрудничества, под эгидой которого создано общество дружбы с Таджикистаном, Владимир Полозков отметил, что оно займется в том числе популяризацией Таджикистана в России. "Мы прорабатываем вопрос открытия в Калужской области, где есть такая организация "Этномир" (парк-музей быта народов мира - прим. ТАСС), дома Таджикистана", - сказал он.

Возглавил общество дружбы работающий в России предприниматель, президент компании National Group Саттар Миа. "Мы будем работать, организовывать семинары, встречи, выставки, мы никогда не будем забывать мероприятия для детей. <...> Очень важно оказать содействие в развитии торгово-экономических отношений", - сказал он.

В Таджикистане уже несколько лет создано и работает организация дружбы с Россией. Общество из РФ намерено поддерживать контакты с таджикской структурой, также планируется подписать соглашения о сотрудничестве.