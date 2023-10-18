Число проживающих в малоимущих семьях детей в 2022 году сократилась на 800 тыс. человек

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень бедности в стране сократился в 2022 году до 9,8%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Численность детей, проживающих в малоимущих семьях, в 2022 году сократилась на 800 тыс. человек, положительная динамика ожидается и в текущем. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Численность детей, проживающих в малоимущих домохозяйствах, по сравнению с 2021 годом сократилась на 800 тыс. человек. Полагаем, что по итогам за 2023 год динамика будет положительная", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".

По ее словам, уровень бедности в стране сократился в 2022 году до 9,8%. Голикова напомнила, что по итогам всероссийской переписи населения в РФ проживают более 30 млн детей в 24,5 млн семей. Консолидированный детский бюджет ежегодно увеличивается, с 2021 года он возрос на 1,5 трлн рублей, составив в 2022 году 7,8 трлн рублей.

Она также уточнила, что в 2022 году было выдано почти 912 тыс. сертификатов на материнский семейный капитал, распорядились средствами материнского капитала 1,3 млн семей. Кроме того, с 1 января 2024 года введена возможность направления средств материнского семейного капитала на получение ежемесячной выплаты на любого из детей в возрасте до трех лет. На 1 сентября такую выплату получают более 309 тыс. семей, на это израсходовано около 20 млрд рублей.

Социальный контракт

Голикова добавила, что в 2022 году соцконтрактом охвачено почти 876 тыс. россиян, из них порядка 67% - это семьи с детьми. Более 70% получателей соцконтракта увеличили свой доход, а 29% вышли из бедности. С 1 января 2024 года соцконтракт переводится на принципы социального казначейства.

"Правительством разработаны правила предоставления соцконтракта, в которых в том числе учтены предложения, данные по итогам проверки Счетной палаты, и в ближайшее время постановление правительства по этому поводу будет принято", - пояснила она.

С помощью соцконтракта можно преодолеть трудную жизненную ситуацию, найти работу, открыть свое дело или развивать личное подсобное хозяйство. Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых не достигает прожиточного минимума.