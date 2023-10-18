В Кузбассе выполнили годовой план переселения более чем на 90%

Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что 719 семей уже получили новые квартиры

КЕМЕРОВО, 18 октября. /ТАСС/. План переселения жителей Кузбасса с подработанных территорий ликвидированных угольных шахт на 2023 год предусматривает предоставление нового жилья 733 семьям, на данный момент 719 семей уже получили новые квартиры, что составляет более 90% от плана. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев.

"Переселение с подработанных территорий - одна из самых актуальных для Кузбасса задач. В этом году из федерального бюджета было направлено более 3,4 млрд рублей. Это позволит завершить программу 2023 года не до конца декабря, а до 1 ноября. На данный момент, план на текущий год выполнен на 90%", - сказал Цивилев, его цитирует пресс-служба правительства области.

Так, годовой план переселения полностью выполнили города Белово и Осинники, в Киселевске выполнено 96% плана, в Прокопьевске - 93%, в Новокузнецке - 81%, в Анжеро-Судженске - 71,5%.

Кроме того, муниципалитеты составили дорожные карты демонтажа объектов, расселенных в рамках программы переселения, рассказали в пресс-службе. Здесь также отметили, что к началу октября демонтировано 468 домостроений, что почти в два раза превышает показатели за весь 2022 год. В Киселевске снесено 200 объектов, в Прокопьевске - 178, в Анжеро-Судженске - 87, в Белове - 7, в Осинниках - 20.

Всего в рамках данной программы, действующей в Кемеровской области с 1998 года, переселено 22 тыс. 38 семей, пояснили в сообщении, добавив, что из федерального бюджета на эти цели выделен 31 млрд 73 млн рублей.

"Чтобы завершить программу, необходимо переселить с подработанных территорий ликвидированных угольных шахт 1 тыс. 574 семьи региона. Для этого на 2024-2025 годы требуется дополнительное федеральное финансирование в размере 7,58 млрд рублей. Соответствующая информация уже направлена в Минэнерго России", - пояснили в пресс-службе.