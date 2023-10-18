В РФ за 20 лет число подростков, приговоренных к реальному сроку, снизилось в девять раз

Как заявил председатель Совета судей России Виктор Момотов, в 2022 году такие приговоры получили 2,7 тыс. несовершеннолетних, то есть 18% от общего числа

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Число несовершеннолетних преступников, которые приговорены к реальному сроку лишения свободы, за последние 20 лет снизилось в России в девять раз. Об этом заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов во время заседания дискуссионного клуба им. Д.Н. Замятнина.

"К реальному лишению свободы в прошлом году осуждено 2,7 тыс. несовершеннолетних, то есть 18% от общего числа несовершеннолетних осужденных. Это в девять раз меньше, чем в 2003 году, когда к реальному лишению свободы было осуждено 25,2 тыс. несовершеннолетних. Остальным несовершеннолетним осужденным назначены наказания, не связанные с лишением свободы", - рассказал Момотов.

По его словам, российские суды назначают несовершеннолетним наказание в виде лишения свободы только при наличии веских и исключительных обстоятельств. "Так, в прошлом году из тех несовершеннолетних, которым назначено лишение свободы, 76% совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, 38% имели неснятые и непогашенные судимости, а 58% совершили групповые преступления", - отметил глава Совета судей. Он также добавил, что количество удовлетворенных ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подростков за последние 10 лет сократилось почти в три раза - с 1,9 тыс. ходатайств в 2012 году до 714 ходатайств в 2022 году.

По словам Момотова, причиной значительного снижения числа случаев отправки подростков в места лишения свободы стала общая политика российских судов, направленная на достижение этого результата. В частности, установлен запрет назначать лишение свободы несовершеннолетним, которые впервые совершили преступление небольшой тяжести. А лицам моложе 16 лет запрещено назначать лишение свободы также и за преступления средней тяжести, если они совершены впервые. Минимальные наказания, которые могут назначаться несовершеннолетним за тяжкие и особо тяжкие преступления, сокращены в два раза. "Верховный суд РФ продолжает работу, направленную на гуманизацию уголовной ответственности несовершеннолетних. 2 декабря прошлого года вступили в силу федеральные законы, предусматривающие гуманизацию процедур, связанных с содержанием несовершеннолетних в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. Эти вопросы переведены из уголовного в административное судопроизводство", - сказал он, отметив, что гуманизация судопроизводства по делам, связанным с правонарушениями, совершенными несовершеннолетними, будет продолжена.