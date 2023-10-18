18 октября, 14:41

В Самаре отменили концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева

Концерт должен был состояться 29 ноября 2023 года

ТАСС, 18 октября. Концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева, который должен был пройти в Самаре в конце ноября, отменен. Об этом ТАСС сообщили в клубе Kowalski, где должен был выступить музыкант.

"Концерт отменен", - сказали в клубе, уточнив, что заведение выступало только в качестве площадки для проведения мероприятия и причины отмены назвать не могут.

Концерт Алексея Кортнева должен был состояться 29 ноября 2023 года.

Ранее издание "Абзац" сообщило, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал отменить акустический концерт Алексея Кортнева в Самаре из-за его осуждения СВО. Бородин отметил, что будет подготовлено обращение к губернатору Самарской области. 

Теги:
РоссияСамарская область
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