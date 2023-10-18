Число мест для размещения осужденных к принудительным работам выросло в восемь раз

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что Минюст совместно со ФСИН, региональными органами власти и предпринимательским сообществом продолжает работу по созданию сети исправительных центров

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Число мест в России для размещения осужденных к принудительным работам как альтернатива лишению свободы за неполных четыре года выросло в восемь раз. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам по теме финансирования программы "Юстиция".

"В начале 2020 года, когда мы только начали заниматься данным вопросом, в исправцентрах (где проживают осужденные к принудительным работам - прим. ТАСС) функционировало около 5,5 тыс. мест. С учетом принятых нами мер по состоянию на 2 октября 2023 года создано уже более 44 тыс. мест в 378 исправцентрах. То есть, количество мест для осужденных к принудительным работам увеличилось более чем в восемь раз", - сообщил Чуйченко.

Он подчеркнул, что Минюст совместно со ФСИН, региональными органами власти и предпринимательским сообществом продолжает работу по созданию сети исправительных центров.

Также глава Минюста отметил создание учреждения объединенного типа, которое объединит разные виды исправительных учреждений и следственный изолятор, где будут модернизированы технологии в сфере обеспечения режима содержания и развития производства. Пилотный проект уже начали реализовывать в Калужской области, напомнил Чуйченко. Строительство объекта планируется завершить в 2028 году.