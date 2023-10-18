Искусственный интеллект поможет Минюсту провести экспертизу 10 тыс. правовых актов

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что активно ведется работа по внедрению в деятельность ведомства новых технологий

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минюст России в 2023 году проведет экспертизу более 10 тыс. нормативно-правовых актов с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где обсуждалась программа "Юстиция".

"Внедрение искусственного интеллекта в процессы правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных правовых актов, а также при взаимодействии с гражданами существенно снижает объем рутинной работы служащих, позволяет им сосредоточиться на выполнении основных задач. Планируется, что в этом году с использованием таких технологий в министерстве будет рассмотрено более 10 тыс. нормативных актов и даны ответы более чем на 20 тыс. вопросов граждан", - сообщил министр.

Он подчеркнул, что в настоящее время активно ведется работа по внедрению в деятельность Минюста новых технологий. "Данную работу планируется наращивать и распространять на другие сферы деятельности ведомства", - добавил он.

По словам министра, соответствующие показатели включены в госпрограмму "Юстиция".