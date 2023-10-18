Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы

В частности, по русскому языку и обществознанию необходимо набрать 42 балла, по математике, физике, биологии и химии - 39, по истории - 35

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ установило минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам на едином государственном экзамене (ЕГЭ) для поступления в педагогические вузы на 2024/2025 учебный год. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, по русскому языку и обществознанию необходимо набрать 42 балла, по математике, физике, биологии и химии - 39, по истории - 35, по литературе и географии - 40, по информатике - 44.

В ведомстве министерства находятся все педагогические вузы России, всего их 38.