18 октября, 15:25

Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы

В частности, по русскому языку и обществознанию необходимо набрать 42 балла, по математике, физике, биологии и химии - 39, по истории - 35

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ установило минимальные баллы, которые необходимо набрать выпускникам на едином государственном экзамене (ЕГЭ) для поступления в педагогические вузы на 2024/2025 учебный год. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, по русскому языку и обществознанию необходимо набрать 42 балла, по математике, физике, биологии и химии - 39, по истории - 35, по литературе и географии - 40, по информатике - 44.

В ведомстве министерства находятся все педагогические вузы России, всего их 38. 

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