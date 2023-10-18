Все бюджетники Свердловской области получат право на льготы в сфере газификации

Речь идет о частичной компенсации или освобождении от затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям, приобретение бытового газового оборудования и оборудования внутренней системы отопления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники государственных и муниципальных организаций, расположенных в городах Свердловской области, получат право на льготы в сфере газификации. Соответствующий законопроект внес в региональное заксобрание губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Речь идет о расширении перечня получателей социальных гарантий в сфере газификации. В него предлагается включить работников расположенных в городах государственных организаций Свердловской области и муниципальных организаций, а также сотрудников расположенных в городах обособленных структурных подразделений таких организаций", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Она уточнила, что речь идет о частичной компенсации или освобождении от затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям, приобретение бытового газового оборудования и оборудования внутренней системы отопления.

В список льготников по социальной газификации в Свердловской области также входят малоимущие, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет. С 2023 года размер субсидии льготникам на газификацию частных домов увеличили с 70 до 100 тыс. рублей.

В феврале 2023 года такое же решение было принято относительно бюджетников, работающих на селе. Таким образом, право на льготы предполагается дать всем работникам бюджетных организаций региона.

В 2021 году президент России Владимир Путин поручил ускорить газификацию домов, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Программа социальной газификации в Свердловской области стартовала в 2021 году. По планам властей региона, к 2030 году доступ к сетевому природному газу будут иметь 90% жилых домов.