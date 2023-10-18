В Ханты-Мансийске зафиксировали температурный рекорд

Температура воздуха достигла плюс 14,2 градуса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали абсолютный температурный рекорд в столице Югры для 18 октября - плюс 14,2 градуса. Предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1955 году, превышено на 1,3 градуса. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС Татьяна Соколова.

"Сегодня зафиксирован абсолютный максимум в Ханты-Мансийске за 18 октября. Температура воздуха на территории города достигла плюс 14,2 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 1955 года, тогда воздух прогрелся до плюс 12,9 градуса", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что зафиксированная температура стала абсолютным рекордом за всю историю - более 100 лет наблюдений.