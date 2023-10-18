В Японии придумали правило пяти секунд, позволяющее избежать заражения COVID-19

В качестве примеров профилактических действий ученые предложили задержку дыхания и поддержание физической дистанции не менее 1 м

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Группа японских специалистов из университета Цукуба и Международного Тихоокеанского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что пик заражения различными заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем, приходится на первые пять секунд после встречи человека с источником заражения. Результаты их работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые применили метод измерения скорости частиц с помощью высокоскоростной камеры методом так называемого лазерного листа, при котором используется специальный прибор, позволяющий получить изображение, демонстрирующее распределение молекул жидкости в воздухе. Эксперименты имитировали различные жизненные ситуации, разную скорость перемещения людей, а также учитывали, насколько хорошо осуществляется вентиляция в помещении.

В результате они подсчитали, что пиковый риск заражения коронавирусом, гриппом или другим походим заболеванием, приходится на первые пять секунд контакта с источником заражения. После этого риск заражения снижается - быстрее всего это происходит в хорошо вентилируемом помещении.

Японские специалисты считают, что принятие мер предосторожности в первые пять секунд контакта практически сведут на нет риск заражения вирусом, передающимся воздушно-капельным путем. В качестве примеров профилактических действий ученые предлагают задержку дыхания и поддержание физической дистанции не менее 1 м.