КНР считает необходимым, чтобы мировое сообщество совместно предотвращало риски в сфере искусственного интеллекта и на основе консенсуса формировало стандарты

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китай предложил на третьем международном форуме "Один пояс - один путь" глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД КНР по итогам форума.

"В ходе саммита Китай предложил "Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом" и призвал все страны укреплять обмен информацией и техническое сотрудничество в области управления искусственным интеллектом", - говорится в документе.

Китай считает необходимым, чтобы мировое сообщество совместно предотвращало риски в сфере искусственного интеллекта и на основе широкого консенсуса формировало соответствующие стандарты.

Пекин считает, что все страны мира должны непрерывно улучшать безопасность, надежность и управляемость технологий искусственного интеллекта.

Третий форум "Пояса и пути" проходил в Пекине 17 и 18 октября. Президент РФ Владимир Путин участвовал в нем в качестве главного гостя.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.