Плавающие фонтаны на Водоотводном канале в Москве законсервировали

Модули отвезли на склад для проведения техобслуживания

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили консервацию плавающих фонтанов на Водоотводном канале в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"Завершили консервацию 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале. Они расположены по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью специальной техники - самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов - были демонтированы модули, вес каждого составляет около 300 кг. Модули отвезли на склад для проведения технического обслуживания.

"В этом году провели капитальный ремонт фонтанов. Заменили все 17 модулей. Обновили насосное оборудование, форсунки, системы фильтрации, трубопроводы и якоря. Благодаря замене подводных светильников водная картина стала ярче и разнообразнее", - заключили в комплексе.