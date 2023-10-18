18 октября, 16:01

В Крыму заработает сеть выездных аптек для удаленных сел

Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что одна аптека уже работает в тестовом режиме в Джанкойском районе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Сеть выездных аптек начнет работать в удаленных селах Республики Крым с 1 ноября, первая уже работает в тестовом режиме в Джанкойском районе, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"В удаленных селах не хватает аптечных пунктов. Проблема будет решаться за счет работы выездной аптеки. В тестовом режиме уже запустили такую аптеку в Джанкойском районе. С 1 ноября планируем применить эту практику по всей республике", - говорится в сообщении.

Ранее Аксенов поручил создать соответствующее подразделение на базе государственного унитарного предприятия "Крым-Фармация". Одновременно глава региона распорядился организовать в удаленных селах работу врачей узких специальностей вахтовым методом. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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